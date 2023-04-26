Про це розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Він також оприлюднив відео, на якому зафільмований ЗРК "Patriot" під управлінням українських воїнів.
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У Повітряних силах зауважили, що сучасна західна техніка має свої особливості, але наші захисники неба швидко її опановують, і вже готові нищити російського окупанта.
Командир дивізіону дозволив мені дещо протестувати Patriot. Дякую, Артеме, давно мріяв це зробити!
А ще дякую західним партнерам, керівництву держави та війська, що Повітряні Сили нарешті отримали те, чого так прагнули – зброю проти "балістики",
– написав Микола Олещук.
ЗРК Patriot вже на бойовому чергуванні: дивіться відео
Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що один дивізіон почав працювати ще кілька днів тому.
Додамо, що по факту в України на озброєнні є сучасні західні зенітні ракетні системи NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard та інші, хоч і в невеликій кількості. Тепер Україні потрібно отримати винищувачі F-16.
Patriot в Україні: що про це відомо
- Ще 18 квітня уряд Німеччини повідомив, що передав Україні систему Patriot та боєприпаси. Це підтвердив і міністр оборони України Олексій Рєзніков.
- Цікаво, що саме США першими серед партнерів України ухвалили рішення про передачу нашій країні ЗРК Patriot. Це сталося наприкінці 2022 року, коли Володимир Зеленський здійснив візит у Вашингтон.