Про це розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Він також оприлюднив відео, на якому зафільмований ЗРК "Patriot" під управлінням українських воїнів.

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У Повітряних силах зауважили, що сучасна західна техніка має свої особливості, але наші захисники неба швидко її опановують, і вже готові нищити російського окупанта.

Командир дивізіону дозволив мені дещо протестувати Patriot. Дякую, Артеме, давно мріяв це зробити!

А ще дякую західним партнерам, керівництву держави та війська, що Повітряні Сили нарешті отримали те, чого так прагнули – зброю проти "балістики",

– написав Микола Олещук.

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Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що один дивізіон почав працювати ще кілька днів тому.

Довідка. ЗРК Patriot – далекобійний комплекс, який може діставати цілі на відстані до 150 кілометрів. Це дозволить якомога далі відганяти російську авіацію від українських кордонів. Також комплекс може збивати балістичні цілі – на відстані 40 кілометрів. Це перші комплекси, які зможуть знищити "Іскандери".

Додамо, що по факту в України на озброєнні є сучасні західні зенітні ракетні системи NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard та інші, хоч і в невеликій кількості. Тепер Україні потрібно отримати винищувачі F-16.

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