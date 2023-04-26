Об этом рассказал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он также обнародовал видео, на котором запечатлен ЗРК "Patriot" под управлением украинских воинов.
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В Воздушных силах заметили, что современная западная техника имеет свои особенности, но наши защитники неба быстро ею овладевают, и уже готовы уничтожать российского оккупанта.
Командир дивизиона позволил мне немного протестировать Patriot. Спасибо, Артем, давно мечтал это сделать! А еще спасибо западным партнерам, руководству государства и войска, что Воздушные Силы наконец-то получили то, к чему так стремились – оружие против "баллистики",
– написал Николай Олещук.
ЗРК "Patriot" уже на боевом дежурстве: смотрите видео
Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что один дивизион заработал еще несколько дней назад.
По факту у Украины на вооружении есть современные западные зенитные ракетные системы NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие, хотя и в небольшом количестве. Теперь Украине нужно получить истребители F-16.
Patriot в Украине: что об этом известно
- Еще 18 апреля правительство Германии сообщило, что передал Украине систему Patriot и боеприпасы. Это подтвердил и министр обороны Украины Алексей Резников.
- Интересно, что США первыми среди партнеров Украины приняли решение о передаче нашей стране ЗРК "Patriot". Это произошло в конце 2022 года, когда Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон.