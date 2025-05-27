Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение главы государства вечером во вторник, 27 мая.

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Что Зеленский обсудил с военными

В совещании приняли участие в частности главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, руководитель Генерального штаба Андрей Гнатов и министр обороны Рустем Умеров.

Одной из тем совещания стало увеличение украинского производства дронов и ракет.

Уже сотни украинских компаний дают результаты для Сил обороны Украины, и будет больше – я уверен в этом,

– заявил Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас Украина максимально вовлекает предпринимательскую силу в производство оружия.

Мы готовим уже в ближайшее время и новые договоренности с нашими партнерами в Европе для инвестиций именно в украинское производство,

– добавил президент.

Речь, прежде всего, идет о производстве именно беспилотного и дальнобойного элемента – то есть всего того, что позволяет контролировать ситуацию на фронте, беречь жизнь наших воинов и действовать на значительное расстояние. По словам Владимира Зеленского, ключевыми элементами являются ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты и украинская баллистика.

Президент также заслушал доклады чиновников по экономическим перспективам Украины. Они обсуждали решения, необходимые для поддержки уже существующих предприятий и создания новых бизнесов.

Как отметил Зеленский, сейчас идет детальная работа над практическими изменениями, которые должны способствовать привлечению капитала в Украину, а также созданию условий для выгодного сотрудничества с партнерами в сфере инвестиций и восстановления страны.