Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

Обратите внимание Россия атаковала Украину наибольшим количеством БпЛА с начала полномасштабной войны, – Зеленский

Зеленский о производстве дронов и ракет

В вечернем обращении украинский лидер рассказал о заседании Ставки 26 мая. Отметил, что на ней детально разобрали последствия российских ударов, их тактику применения дронов и наши ответы.

Зеленский поручил значительно увеличить наше производство дронов-перехватчиков. Президент отметил, что Украина будет привлекать для этого больше финансирования от партнеров. Добавил, что соответствующие новости готовятся.

Также поручил предоставить отдельное финансирование для нашей украинской баллистической программы – для быстрого производства ракет,

– рассказал глава государства.

Зеленский констатировал, что российские удары каждую ночь становятся все более дерзкими и масштабными. Более 900 ударных дронов против Украины за 3 дня плюс баллистика, плюс крылатые ракеты.

В этом нет никакого военного смысла, но это очевидный политический выбор – выбор Путина, выбор России – выбор воевать дальше и разрушать жизни,

– подчеркнул президент.

Добавил, недавно состоялась встреча в Стамбуле. Сейчас россияне якобы пишут предложения для меморандума о мире. Уже больше недели на это оккупанты потратили.

"Много говорят о дипломатии. Но когда в разгар этого – постоянные российские удары, постоянные убийства, постоянные штурмы и еще и подготовка к новым наступлениям – это уже точно диагноз", – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что Россия заслуживает полномасштабного давления, – на все, что можно сделать, чтобы ограничить военную способность агрессора.

Президент поблагодарил всех в мире, кто это понимает. Подчеркнул, что новые и сильные санкции против России – санкции США, Европы и других в мире, кто хочет мира, – это будет гарантированное принуждение России не только к прекращению огня, но и принуждение к уважению.

"Все они должны уважать мир. Путин должен начать уважать тех, с кем говорит. Пока он просто играет с дипломатией и дипломатами. Это точно надо изменить", – подчеркнул Зеленский.