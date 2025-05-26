"Всю ночь работали наши силы защиты неба и спасатели. Российская армия применила против наших городов и общин наибольшее количество дронов с начала полномасштабной войны. 355 ударных беспилотников, большинство из которых – "Шахеды". Также было 9 крылатых ракет. К сожалению, есть раненые люди и поражения гражданской инфраструктуры", – написал Зеленский.

Этой, уже третьей, ночи российский комбинированный террор растянулся от Черниговщины до Хмельницкой области, от Харьковщины до Одесской области.

Только ощущение полной безнаказанности может позволять России наносить такие удары и еще и постоянно увеличивать масштаб. В этом нет никакого значительного военного смысла, но есть значительный политический смысл. Таким образом Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на "диалог" с ним, чем на давление,

– отметил президент Украины.