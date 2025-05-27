Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення глави держави ввечері у вівторок, 27 травня.

Читайте також Зеленський на Ставці дав важливі доручення щодо українських дронів і балістичних ракет

Що Зеленський обговорив із військовими

У нараді взяли участь зокрема головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, керівник Генерального штабу Андрій Гнатов та міністр оборони Рустем Умєров.

Однією з тем наради стало збільшення українського виробництва дронів та ракет.

Вже сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України, і буде більше – я впевнений у цьому,

– заявив Володимир Зеленський.

За його словами, зараз Україна максимально залучає підприємницьку силу до виробництва зброї.

Ми готуємо вже найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами у Європі для інвестицій саме в українське виробництво,

– додав президент.

Йдеться передусім про виробництво саме безпілотного та далекобійного елементу – тобто всього того, що дозволяє контролювати ситуацію на фронті, берегти життя наших воїнів та діяти на значну відстань. За словами Володимира Зеленського, ключовими елементами є ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети та українська балістика.

Президент також заслухав доповіді урядовців щодо економічних перспектив України. Вони обговорювали рішення, необхідні для підтримки роботи вже наявних підприємств та створення нових бізнесів.

Як зазначив Зеленський, наразі ведеться детальна робота над практичними змінами, які мають сприяти залученню капіталу в Україну, а також створенню умов для вигідної співпраці з партнерами у сфері інвестицій та відбудови країни.