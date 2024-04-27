Експерт з авіації, заступник директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, у який спосіб змінили ці авіабомби. Зокрема, носіями авіабомб Paveway є винищувачі F-16, які так потребує ЗСУ.

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Удосконалені Paveway

За словами Храпчинського, ці авіабомби мають лазерне наведення. Вони вільно падають, тому їх можна використовувати безпосередньо над об'єктом. Це не крилата ракета, яка має долати певну відстань. Носієм цих авіабомб є літак F-16.

Ймовірно, що є певні доопрацювання у вигляді реактивної тяги, тому застосування має бути вправним,

– зазначив експерт з авіації

Також він додав, що є велика потреба не лише в авіаційних бомбах, а й в крилатих ракетах малої дальності для того, щоб, коли ми отримаємо F-16, ми могли вправно працювати по наземних цілях по лінії фронту.

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