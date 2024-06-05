Про це повідомив радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван під час прес-конференції сьогодні, інформує 24 Канал.
Дивіться також США ніколи не забороняли Україні збивати російські літаки в повітряному просторі Росії, – Кірбі
"Думаю, найближчими тижнями ви можете очікувати оголошення про подальше постачання важливих можливостей Україні", – зазначив Салліван.
До слова, AFP з посиланням на радника Білого дому з питань нацбезпеки Джейка Саллівана повідомило, що президенти Володимир Зеленський і Джо Байден невдовзі проведуть дві зустрічі – у французькій Нормандії та під час саміту G7 в Італії.
Військова допомога від США
- Озброєння й техніка, яку Сполучені Штати Америки виділили у перших двох пакетах допомоги за президентськими повноваженнями Джо Байдена впродовж останніх тижнів, уже доставлена на передову для українських військових.
- У Білому домі 31 травня повідомили, що Україна має дозвіл бити американською зброєю по Росії. Це стосується територій, звідки ворог атакує Україну й мовиться не лише про Харківщину.