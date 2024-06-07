Издание ссылается на анонимных официальных лиц США. При этом отмечают, что новый пакет помощи, о котором не было объявлено публично, но об этом писали некоторые СМИ, все еще обсуждают.

Смотрите также Макрон объявил, что Франция собирается передать Украине самолеты Mirage 2000

Вооружение из нового американского пакета Силы обороны Украины смогут использовать для нанесения ударов по "угрозам внутри России, чтобы защитить город Харьков от мощного российского нападения", – говорится в статье.

Что войдет в пакет помощи

боеприпасы для HIMARS,

минометные системы,

артиллерийские снаряды, в частности 155-мм для гаубиц,

ракеты для системы противовоздушной обороны HAWK,

зенитные ракеты Stinger,

противотанковые системы Javelin и AT-4,

бронетехника,

патрульные катера,

и "широкий спектр другого, включая запасные части и оборудование.

Новый пакет помощи примут через полномочия президента США о сокращении, которые изымают системы и боеприпасы из существующих американских запасов, чтобы они могли быстро отправиться в Украину на фронт.

Можно использовать для ударов по России

Согласно новой директиве США, Украина может использовать американское оружие для ударов по России, если на этих территориях "силы атакуют или готовятся к нападению".

К теме Байден ответил, получила ли Украина разрешение на удары американским оружием по Москве и Кремлю

Однако такое снятие "табу" со стороны Вашингтона для Киева не касается использования ATACMS, которые были предоставлены США, или ракет большой дальности и других боеприпасов для нанесения "наступательных" ударов внутри России.

Украина получила разрешение бить американским оружием: главное