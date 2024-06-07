Издание ссылается на анонимных официальных лиц США. При этом отмечают, что новый пакет помощи, о котором не было объявлено публично, но об этом писали некоторые СМИ, все еще обсуждают.
Смотрите также Макрон объявил, что Франция собирается передать Украине самолеты Mirage 2000
Вооружение из нового американского пакета Силы обороны Украины смогут использовать для нанесения ударов по "угрозам внутри России, чтобы защитить город Харьков от мощного российского нападения", – говорится в статье.
Что войдет в пакет помощи
- боеприпасы для HIMARS,
- минометные системы,
- артиллерийские снаряды, в частности 155-мм для гаубиц,
- ракеты для системы противовоздушной обороны HAWK,
- зенитные ракеты Stinger,
- противотанковые системы Javelin и AT-4,
- бронетехника,
- патрульные катера,
- и "широкий спектр другого, включая запасные части и оборудование.
Можно использовать для ударов по России
Согласно новой директиве США, Украина может использовать американское оружие для ударов по России, если на этих территориях "силы атакуют или готовятся к нападению".
К теме Байден ответил, получила ли Украина разрешение на удары американским оружием по Москве и Кремлю
Однако такое снятие "табу" со стороны Вашингтона для Киева не касается использования ATACMS, которые были предоставлены США, или ракет большой дальности и других боеприпасов для нанесения "наступательных" ударов внутри России.
Украина получила разрешение бить американским оружием: главное
- Белый дом подтвердил, что Украина имеет разрешение бить американским оружием по России. Ограничения сняли не только для территорий вблизи Харьковщины, но и всего региона на Севере, где оккупанты обстреливают Украину.
- Кремлевский диктатор Владимир Путин уже паникует из-за возможных ударов западным оружием по территории России, а потому угрожает союзникам Украины, мол, эти действия – постоянная эскалация, которая может привести к серьезным последствиям в Европе.