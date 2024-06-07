Зеленського вітають у Франції оплесками не вперше. 6 червня, коли він відвідав Нормандію під час відзначення річниці висадки союзників, йому довго аплодували, доки він з дружиною ішов на своє місце.

Дивіться також Зеленський заговорив про "висадку військ партнерів в Україні": чи реальний це сценарій

Що сказав Зеленський французькою

Франціє, дякую. Дякую, що ви разом з нами захищаєте життя,

– висловився президент.

Далі, вже українською, він продовжив: дякує за те, що Франція "не вагалася й обрала сторону людяності у цій війні, сторону культури, сторону міжнародного права від перших навіть не днів, а годин цього нападу, яким Росія спробувала перекреслити 80 років Європи".

Ці слова пролунали вже під кінець промови. Загалом під час виступу Зеленського депутати Національних зборів кілька разів уставали та довго аплодували українському лідерові. А ще зустріли його оплесками, коли він увійшов до зали.

Зеленський говорить французькою в парламенті Франції: дивіться відео

Тези виступу Зеленського перед Національними зборами Франції

Оскільки гарант приїхав до Франції у зв'язку з відзначенням подій Другої світової, то він у своїй промові проводив багато паралелей між двома війнами – сучасною та минулою. "Не дати злу заволодіти твоїм домом – не було тоді іншої мотивації у союзників, окрім захисту свого дому і права людей бути людьми, людьми в повному сенсі цього слова, наділеними свободою, гідністю та правами від народження", – сказав він.

Під час церемонії на пляжі Омаха, де 1944 року висадилися союзні війська, Зеленський відчув радість за ту перемогу та відчуття обов'язку здобути нову перемогу, бо Європа перестала бути континентом миру. Її знову намагаються перекроїти силою, а ненависть стала новим російським культом.

Путін інвестує в терор і шантажує світ, використовуючи абсолютно все, щоб країни слабшали – від енергоресурсів до продовольства. Путін – спільний ворог Європи та України. "Битва за Україну зараз має таке ж екзистенційне значення для Європи, як і битви, виграні попередніми поколіннями європейців. Ця битва є роздоріжжям, моментом, коли всі разом можемо написати зараз історію, як потрібно нам, або можемо стати жертвами історії, як потрібно ворогу", – підкреслив Зеленський.

Пауза у війні, тобто перемир'я, якого так хоче Росія, стане лише тимчасовою передишкою перед новим витком бойових дій. Це схоже на ситуацію 1930-х років, коли Гітлер поступово захоплював нові й нові території. "Гітлер долав лінію за лінією, так само це робить сьогодні і Путін", – сказав український президент.

Те, що Росія погрожує Франції, "є ще одним аргументом на користь нашої з вами сміливості". Європа вірила, що звільниться, ще до висадки в Нормандії. Так само й Україна вірить, що переможе, але нам потрібна підтримка. Зеленський висловив сподівання, що в українському небі побачать ті ж літаки, що й у небі над Нормандією, тобто західну бойову авіацію.