6 червня президент Зеленський прибув до Франції на урочистості з нагоди 80-ї річниці висадки союзників Нормандії.

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Глава держави, виступаючи перед французьким парламентом, зазначив, що, на жаль, Європа знову припинила бути континентом миру. Зеленський вказав на повернення нацизму.

Цими днями ми вшановуємо хоробрість людей і взаємопідтримку народів, які виграли битву в Нормандії, які перемогли… Це були воїни з різних країн, але однаково прагнули, щоб свобода перемогла,

– наголосив президент.

Саме виграні битви проти нацизму повернули Європу людству, саме завдяки ним існують вільні нації, свобода особистості, а континет перетворився на джерело надії, зазначив Зеленський.

Виступ Зеленського у Франції: дивіться відео