Зеленского приветствуют во Франции аплодисментами не впервые. 6 июня, когда он посетил Нормандию во время празднования годовщины высадки союзников, ему долго аплодировали, пока он с женой шел на свое место.

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Что сказал Зеленский на французском языке

Франция, спасибо. Спасибо, что вы вместе с нами защищаете жизнь,

– высказался президент.

Далее, уже на украинском, он продолжил: благодарит за то, что Франция "не колебалась и выбрала сторону человечности в этой войне, сторону культуры, сторону международного права с первых даже не дней, а часов этого нападения, которым Россия попыталась перечеркнуть 80 лет Европы".

Эти слова прозвучали уже под конец речи. В целом во время выступления Зеленского депутаты Национального собрания несколько раз вставали и долго аплодировали украинскому лидеру. А еще встретили его аплодисментами, когда он вошел в зал.

Зеленский говорит на французском в парламенте Франции: смотрите видео

Тезисы выступления Зеленского перед Национальным собранием Франции

Поскольку гарант приехал во Францию в связи с празднованием событий Второй мировой, то он в своей речи проводил много параллелей между двумя войнами – современной и прошлой. "Не дать злу завладеть твоим домом – не было тогда другой мотивации у союзников, кроме защиты своего дома и права людей быть людьми, людьми в полном смысле этого слова, наделенными свободой, достоинством и правами от рождения", – сказал он.

Во время церемонии на пляже Омаха, где в 1944 году высадились союзные войска, Зеленский почувствовал радость за ту победу и чувство долга одержать новую победу, потому что Европа перестала быть континентом мира. Ее снова пытаются перекроить силой, а ненависть стала новым российским культом.

Путин инвестирует в террор и шантажирует мир, используя абсолютно все, чтобы страны слабели – от энергоресурсов до продовольствия. Путин – общий враг Европы и Украины. "Битва за Украину сейчас имеет такое же экзистенциальное значение для Европы, как и битвы, выигранные предыдущими поколениями европейцев. Эта битва является перепутьем, моментом, когда все вместе можем написать сейчас историю, как нужно нам, или можем стать жертвами истории, как нужно врагу", – подчеркнул Зеленский.

Пауза в войне, то есть перемирие, которого так хочет Россия, станет лишь временной передышкой перед новым витком боевых действий. Это похоже на ситуацию 1930-х годов, когда Гитлер постепенно захватывал новые и новые территории. "Гитлер преодолевал линию за линией, так же это делает сегодня и Путин", – сказал украинский президент.

То, что Россия угрожает Франции, "является еще одним аргументом в пользу нашей с вами смелости". Европа верила, что освободится, еще до высадки в Нормандии. Так же и Украина верит, что победит, но нам нужна поддержка. Зеленский выразил надежду, что в украинском небе увидят те же самолеты, что и в небе над Нормандией, то есть западную боевую авиацию.