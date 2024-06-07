Об этом президент Украины заявил в своем выступлении перед Национальным собранием Франции. Зеленский также отметил, что свободный мир все еще может выиграть битву с агрессором, передает 24 Канал.

Интересно Зеленского спросили, надеется ли он на "нормандскую высадку" в Украине

Зеленский сказал о противодействии российским угрозам Западу

Украинский глава подчеркнул, что когда 6 июня из России прозвучали прямые угрозы Франции, это стало лишь еще одним аргументом в пользу нашей с вами смелости.

Аргументом в пользу того, чтобы ни одно зло в мире, не имело дерзости противопоставлять себя Франции и провозглашать французов военными целями,

– отметил Зеленский.

На вопрос, может ли Украина все еще выиграть эту битву, президент сказал, что, безопасно, так, мы можем.

"Украина, а значит Европа, Европа, а значит Франция. Я уверен в этом так же как Франция. Эта страна верила в свободу еще тогда, когда День "Д" (День высадки союзников в Нормандии – 24 Канал) еще не состоялся, но тот день высадки, как и день Европейской победы был неизбежен", – сказал глава государства.

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