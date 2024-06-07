Об этом президент Украины заявил в своем выступлении перед Национальным собранием Франции. Зеленский также отметил, что свободный мир все еще может выиграть битву с агрессором, передает 24 Канал.
Интересно Зеленского спросили, надеется ли он на "нормандскую высадку" в Украине
Зеленский сказал о противодействии российским угрозам Западу
Украинский глава подчеркнул, что когда 6 июня из России прозвучали прямые угрозы Франции, это стало лишь еще одним аргументом в пользу нашей с вами смелости.
Аргументом в пользу того, чтобы ни одно зло в мире, не имело дерзости противопоставлять себя Франции и провозглашать французов военными целями,
– отметил Зеленский.
На вопрос, может ли Украина все еще выиграть эту битву, президент сказал, что, безопасно, так, мы можем.
"Украина, а значит Европа, Европа, а значит Франция. Я уверен в этом так же как Франция. Эта страна верила в свободу еще тогда, когда День "Д" (День высадки союзников в Нормандии – 24 Канал) еще не состоялся, но тот день высадки, как и день Европейской победы был неизбежен", – сказал глава государства.
Как Россия угрожала Франции
- Французские СМИ сообщили, что президент Макрон близок к тому, чтобы объявить о создании коалиции военных инструкторов. Ожидается, что это объявление придется на предстоящий визит президента Украины Зеленского во Францию. Интересно, что опросы, проведенные среди французского населения, свидетельствуют о готовности поддержать развертывание французских войск в Украине.
- По данным СМИ, Франция сначала отправит небольшую группу персонала для оценки потенциала новой миссии. После этой оценки страна намерена отправить большую группу из нескольких сотен инструкторов. Программа обучения будет сосредоточена на технике разминирования, обслуживании техники и техническом опыте для военных самолетов.
- Однако Москве это не понравилось, то Кремль пригрозил иностранным инструкторам, которых могут отправить в Украину, заявив, что они не будут застрахованы от потенциальных российских атак. Представитель Кремля Песков повторил позицию страны по этому вопросу, отметив потенциальные последствия для тех, кто к этому причастен.
- Заместитель представителя Министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан, реагируя на заявления России, отметил, что эти слова не останутся без ответа. По его словам, сейчас французский МИД ведет дискуссии об ответе, который должен дать