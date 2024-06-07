Про це президент України заявив у своєму виступі перед Національними зборами Франції. Зеленський також наголосив, що вільний світ усе ще може виграти битву з агресором, передає 24 Канал.

Цікаво Зеленського спитали, чи сподівається він на "нормандську висадку" в Україні

Зеленський сказав про протидію російським погрозам Заходу

Український очільник наголосив, що коли 6 червня з Росії прозвучали прямі погрози Франції, це стало лиш ще одним аргументом на користь нашої з вами сміливості.

Аргументом на користь того, щоб жодне зло у світі, не мало зухвалості протиставляли себе Франції та проголошувати французів військовими цілями,

– зазначив Зеленський.

На питання, чи може Україна все ще виграти цю битву, президент сказав, що, безпечно, так, ми можемо.

"Україна, а отже Європа, Європа, а отже Франція. Я впевнений у цьому так само як Франція. Ця країна вірила у свободу ще тоді, коли День "Д" (День висадки союзників у Нормандії – 24 Канал) ще не відбувся, але той день висадки, як і день Європейської перемоги був неминучий", – сказав глава держави.

Як Росія погрожувала Франції