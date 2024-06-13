По мнению председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза Брауна, за последние недели ситуация в Харьковской области стабилизировалась. Это произошло благодаря тому, что украинская сторона эффективно выстроила оборонительные линии в этом регионе, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе. Россияне в мае начали на этом участке очередное наступление в надежде достичь стратегических целей.

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Ситуация на Харьковщине стабилизировалась

Браун принял участие в пресс-конференции по итогам 23-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") в Брюсселе. Генерал отметил, что российское наступление в этом регионе отвлекает внимание и возможности украинцев на других направлениях.

Я бы сказал, что сейчас ситуация несколько стабилизировалась, чем была в течение последних нескольких недель. И одна из вещей, на которой украинцы сосредоточиться в течение последних нескольких месяцев, начиная с 24-го, – это развитие своих оборонительных линий. Они достаточно эффективно развивают эти оборонительные линии, что создало определенную стабильность,

– говорит Чарльз Браун.

Однако, генерал отметил, что российское наступление на Харьковщине заставляет Украину перебрасывать часть сил с других направлений, что несколько растягивает оборону.

Браун добавил, что сейчас украинская сторона достаточно хорошо удерживает оборонительные рубежи на Харьковщине. Министр обороны США Ллойд Остин заявил о “замедлении продвижения россиян и стабилизации на этом конкретном участке фронта”. По его словам, пока россияне не имеют силы, которая могла бы “воспользоваться преимуществами прорыва”.

Что сейчас происходит на фронтах Харьковщины