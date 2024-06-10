Кадыров вчера вечером провозгласил свои традиционные "победные" заявления, якобы о захвате села Рыжевка, что на самой границе со страной-агрессором. Но на самом деле российских войск там нет, передает 24 Канал.

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Фантазии Кадырова разбились о реальность

Прислужник Путина говорил, что его полк "Ахмат-Чечня" всего за три дня "взял" село в приграничье.

Конечно же, известный чеченский фантазер приправил свой рассказ о "захвате" Рыжевки "значительными потерями украинской стороны" и "слаженной работой бойцов". Он также пообещал "освободить" и другие населенные пункты, которые контролирует украинская власть. Впрочем, фантазии предателя своего народа очень быстро разбились об официальное заявление украинской власти.

Местная власть опровергла ложь Кадырова

Почти сразу после "громких заявлений Кадырова" председатель Белопольской общины Юрий Зарко в комментарии Общественному отметил, что российских военных в Рыжевке на Сумщине нет.

Кроме того, заместитель городского головы Белополья Владимир Видуев рассказал, что в Рыжевке по состоянию на 22 мая 2024 года осталось 7 человек.

Чем интересно село Рыжевка

Говорить об "освобождении" села, которое разделено государственной границей, может только полный невежда. Рыжевка граничит с российским селом Теткино, которое находится сразу на другой стороне границы. Между двумя населенными пунктами даже есть общая улица, часть которой при СССР отдали России и цинично назвали ее улицей Дружбы. В селе уже давно нет никаких благ цивилизации. Свет, интернет и телефоны там не работают с начала полномасштабного вторжения.

Смотрите на карте, где расположена Рыжевка Сумской области

Ситуация в Рыжевке от аналитиков DeepState

По их словам, с 2022 года село является серой зоной, где нет украинских военных. В него регулярно заходят российские ДРГ, поэтому подобную акцию враг мог провести и в любой другой день.

Украинские военные решили не бросать туда силы для контроля над селом, ведь в таком случае надо было бы брать под контроль и российское село Теткино, сателлитом которого еще с советских времен является Рыжевка. По мнению аналитиков, враг может планировать в районе Рыжевки такие же наступательные действия, как и на Харьковщине. Любые действия врага здесь могут оттягивать резервы Сил обороны Украины на этот участок.

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