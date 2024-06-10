Кадиров вчора увечері проголосив свої традиційні "переможні" заяви, нібито про захоплення села Рижівка, що на самому кордоні з країною-агресором. Та насправді російських військ там немає, передає 24 Канал.

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Фантазії Кадирова розбились об реальність

Прислужник Путіна говорив, що його полк "Ахмат-Чечня" всього за три дні "взяв" село у прикордонні.

Звісно ж, відомий чеченський фантазер приправив свою розповідь про "захоплення" Рижівки "значними втратами української сторони" та "злагодженою роботою бійців". Він також пообіцяв "звільнити" й інші населені пункти, які контролює українська влада. Втім, фантазії зрадника свого народу дуже швидко розбились об офіційну заяву української влади.

Місцева влада спростувала брехню Кадирова

Майже одразу після "гучних заяв Кадирова" голова Білопільської громади Юрій Зарко у коментарі Суспільному наголосив, що російських військових у Рижівці на Сумщині немає.

Крім того, заступник міського голови Білопілля Володимир Відуєв розповів, що у Рижівці станом на 22 травня 2024 року залишилося 7 людей.

Чим цікаве село Рижівка

Говорити про "звільнення" села, яке поділене державним кордоном, може лише повний невіглас. Рижівка межує з російським селом Тьоткіно, яке знаходиться одразу на іншому боці кордону. Між двома населеними пунктами навіть є спільна вулиця, частину якої за СРСР віддали Росії і цинічно назвали її вулицею Дружби. У селі вже давно немає жодних благ цивілізації. Світло, інтернет та телефони там не працюють з початку повномасштабного вторгнення.

Дивіться на карті, де розташована Рижівка Сумської області

Ситуація в Рижівці від аналітиків DeepState

За їх словами, з 2022 року село є сірою зоною, де немає українських військових. У нього регулярно заходять російські ДРГ. Тому подібну акцію ворог міг провести і у будь-який інший день.

Українські військові вирішили не кидати туди сили для контролю над селом, адже у такому разі треба було б брати під контроль і російське село Тьоткіно, сателітом якого ще з совєтських часів є Рижівка. На думку аналітиків, ворог може планувати в районі Рижівки такі ж наступальні дії, як і на Харківщині. Будь-які дії ворога тут можуть відтягувати резерви Сил оборони України на цю ділянку.

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