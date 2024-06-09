Також частково немає світла у Білопіллі, що у Сумському районі. Про це повідомив міський голова Юрій Зарко, передає 24 Канал.
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У Сумській області раптово зникло енергопостачання
Ввечері, 9 червня, місцеві ЗМІ та телеграм-канали повідомили про аварійне знеструмлення частини Сум. Також світло зникло в Лебедині та Білопіллі.
Через кілька хвилин у Сумській міськраді підтвердили знеструмлення частини міста через аварійну ситуацію на обладнанні.
Енергетики та відповідні служби працюють аби відновити подачу електроенергії,
– зазначили у міськраді.
Зазначається, що відсутня також і вода за деякими адресами, де вимкнулися електропостачання на водозаборах.