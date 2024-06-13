На думку голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Чарльза Брауна, за останні тижні ситуація в Харківській області стабілізувалась. Це сталось завдяки тому, що українська сторона ефективно вибудувала оборонні лінії в цьому регіоні, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі. Росіяни у травні розпочали на цій ділянці черговий наступ у надії досягти стратегічних цілей.
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Ситуація на Харківщині стабілізувалась
Браун взяв участь у пресконференції за підсумками 23-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у Брюсселі. Генерал зазначив, що російський наступ в цьому регіоні відвертає увагу та можливості українців на інших напрямках.
Я б сказав, що зараз ситуація дещо стабілізувалася, ніж була протягом останніх кількох тижнів. І одна з речей, на якій українці зосередитися протягом останніх кількох місяців, починаючи з 24-го, – це розбудова своїх оборонних ліній. Вони досить ефективно розбудовують ці оборонні лінії, що створило певну стабільність,
– говорить Чарльз Браун.
Однак, генерал наголосив, що російський наступ на Харківщині змушує Україну перекидати частину сил з інших напрямків, що дещо розтягує оборону.
Браун додав, що наразі українська сторона досить добре утримує оборонні рубежі на Харківщині. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про “уповільнення просування росіян і стабілізацію на цій конкретній ділянці фронту”. За його словами, наразі росіяни не мають сили, яка б могла “скористатися перевагами прориву”.
Що нині відбувається на фронтах Харківщини
- Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що російське командування зібрало у травні на різних ділянках фронту війська і кинуло їх на Харківський напрямок без жодних надій на просування. Він зазначив, що хоч росіяни і відволікли українські війська, втім, втратили у Вовчанську основні свої сили.
- Командир батальйону ударних БпАК "Ахілес" 92 ОШБр Олесь Маляревич розповів, що на півночі Харківської області бойові дії тривають цілодобово. Ситуація була стабілізована. ЗСУ останніми днями проводили ударно-штурмові дії, повернули частину української території та закріпилися.
- Росіяни також планували здійснити провокацію і на Сумщині, щоб ще більше розтягнути наші сили. Зрадник свого народу Рамзан Кадиров повідомив увечері 9 червня, що його бійці захопили українське село Рижівку. Майже одразу місцева влада Білопільської громади спростувала його брехню.
- Росіяни повністю провалили свій наступ на Харківщину, який почали у травні. В ГУР повідомили, що це вплинуло на плани та дії ворога і на інших ділянках фронту також.