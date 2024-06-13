На думку голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Чарльза Брауна, за останні тижні ситуація в Харківській області стабілізувалась. Це сталось завдяки тому, що українська сторона ефективно вибудувала оборонні лінії в цьому регіоні, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі. Росіяни у травні розпочали на цій ділянці черговий наступ у надії досягти стратегічних цілей.

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Ситуація на Харківщині стабілізувалась

Браун взяв участь у пресконференції за підсумками 23-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у Брюсселі. Генерал зазначив, що російський наступ в цьому регіоні відвертає увагу та можливості українців на інших напрямках.

Я б сказав, що зараз ситуація дещо стабілізувалася, ніж була протягом останніх кількох тижнів. І одна з речей, на якій українці зосередитися протягом останніх кількох місяців, починаючи з 24-го, – це розбудова своїх оборонних ліній. Вони досить ефективно розбудовують ці оборонні лінії, що створило певну стабільність,

– говорить Чарльз Браун.

Однак, генерал наголосив, що російський наступ на Харківщині змушує Україну перекидати частину сил з інших напрямків, що дещо розтягує оборону.

Браун додав, що наразі українська сторона досить добре утримує оборонні рубежі на Харківщині. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про “уповільнення просування росіян і стабілізацію на цій конкретній ділянці фронту”. За його словами, наразі росіяни не мають сили, яка б могла “скористатися перевагами прориву”.

Що нині відбувається на фронтах Харківщини