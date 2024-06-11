Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что российское командование собрало на разных участках фронта войска и бросило их на Харьковское направление без всяких объяснений. По его мнению, руководство имело четкую цель, однако военным не сообщило ее. Единственной целью оккупантов было зайти на Харьковщину и вести какие-то боевые действия без надежды продвинуться дальше.
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Основная задача врага
По мнению военного эксперта, основной задачей российского командования было увеличить площадь боевых действий на 50 – 100 километров для того, чтобы ВСУ перебросили свои резервы на Харьковщину.
В какой-то степени этот план для них (россияне – 24 Канал) стал успешным – часть резервов мы туда перебросили. Однозначно, эта операция есть в фокусе Вооруженных Сил Украины,
– подчеркнул Павел Нарожный.
Результаты наступления на Харьковском направлении
Военный эксперт отметил, что во время наступления на Харьковщину оккупанты прошли несколько километров и зашли в Волчанск, где потеряли значительное количество своих бойцов. Силам обороны Украины удалось осуществить успешную контратаку и отбросить врага на окраину города.
Что происходит в Волчанске: смотрите на карте
Россияне сейчас окопаются там. Это выглядит так, что они погрязли в этой операции,
– отметил он.
По словам Нарожного, в результате российского наступления на Харьковщину в Украине увеличился фронт, однако Силам обороны дали возможность бить по территории России.
Моментами для нас эта операция стала неожиданностью, но мы в этой ситуации выиграли, несмотря на потерю части украинской территории,
– высказался он.
Наступление на Харьковщину: что известно
- В Белом доме отмечают, что после разрешения Вашингтона на удары по России наступление оккупантов на Харьковщине затормозилось. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 9 июня сообщил об успехах Сил обороны Украины благодаря этому.
- Российское наступление на Харьковщине полностью провалилось, что повлияло на их планы и действия на других фронтах. Враг не достиг ни одной цели, а Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию в этом регионе. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
- Партизанское движение "Атеш" обнаружило склад вражеской техники в воинской части в Тольятти, которую оккупанты планируют использовать в войне против Украины. По информации партизан, в Самарской области эта техника готовится для боевых действий и, вероятно, будет применена на Харьковском направлении.