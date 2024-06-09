Так, как рассказали партизаны, сейчас в Самарской области враг готовит эту технику для использования в своей агрессии. Вероятно, он привлечет ее к наступлению на Харьковское направление.

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Готовят технику для наступления на Харьковщину

Агент партизанского движения среди оккупационной российской армии на полигоне в Тольятти обнаружил технику. Как сообщают, ее оккупанты готовят для отправки в Украину на Харьковское направление.

Партизанам удалось выяснить, что на полигоне размещены десятки самоходных артиллерийских установок и грузовиков. Среди всего вооружения также есть танки.

Наш агент проводит комплексную разведку этой воинской части, изучая размещение противовоздушной обороны и добывая необходимые документы,

– говорится в сообщении партизан.

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