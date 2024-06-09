Так, як розповіли партизани, наразі у Самарській області ворог готує цю техніку для використання у своїй агресії. Ймовірно, він залучить її до наступу на Харківський напрямок.
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Готують техніку для наступу на Харківщину
Агент партизанського руху серед окупаційної російської армії на полігоні в Тольятті виявив техніку. Як повідомляють, її окупанти готують для відправки в Україну на Харківський напрямок.
Партизанам вдалося з'ясувати, що на полігоні розміщено десятки самохідних артилерійських установок та вантажівок. Серед усього озброєння також є танки.
Наш агент проводить комплексну розвідку цієї військової частини, вивчаючи розміщення протиповітряної оборони та видобуваючи необхідні документи,
– йдеться у повідомленні партизанів.
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Ситуація у Харківській області: що відомо
- На Харківському напрямку росіяни збільшили кількість атак до чотирьох за сьогодні. Бої тривають в районі Глибокого. Ворог застосував КАБи з напрямку Шебекіно по районах Білого Колодязя та Тихого. Некерованими авіаційними ракетами атакували район Вовчанських Хуторів.
- За повідомленнями місцевих, росіяни перекидають деякі частини на Харківський напрямок з Херсонської області, а також у відрядження відправляють операторів дронів. Водночас ворог наростив комплектування "добровольчого батальйону Маргелова", аби поповнити втрати.
- Днями офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин розповів, що зараз на цьому напрямку противник більше зосередив зусилля на покращенні своїх інженерно-фортифікаційних споруд. Росіяни планують поновити з новою потужністю штурмові дії в напрямку Липців і Вовчанську.
- Зокрема, Головнокомандувач ЗСУ Олександра Сирського розповів, що на Харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля біля Глибокого та Липців. Він намагається просуватися в бік цих населених пунктів, однак зазнає значних втрат і не має успіху.