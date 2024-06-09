Так, як розповіли партизани, наразі у Самарській області ворог готує цю техніку для використання у своїй агресії. Ймовірно, він залучить її до наступу на Харківський напрямок.

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Готують техніку для наступу на Харківщину

Агент партизанського руху серед окупаційної російської армії на полігоні в Тольятті виявив техніку. Як повідомляють, її окупанти готують для відправки в Україну на Харківський напрямок.

Партизанам вдалося з'ясувати, що на полігоні розміщено десятки самохідних артилерійських установок та вантажівок. Серед усього озброєння також є танки.

Наш агент проводить комплексну розвідку цієї військової частини, вивчаючи розміщення протиповітряної оборони та видобуваючи необхідні документи,

– йдеться у повідомленні партизанів.

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