Из далекой Аргентины прилетели слухи о готовности передать Украине боевые самолеты немного пенсионного уже возраста Super-Etendard.

О возможности передачи Украине 5 боевых самолетов Super-Etendard впервые написали аргентинские СМИ, ссылаясь на желание президента Милея сделать широкий жест в поддержку Украины, а также решить некоторые геополитические проблемы Аргентины за счет "чемодана без ручки", которым на самом деле являются эти самолеты.

24 Канал рассказывает, что это за бомбардировщики, при каких условиях эти ветераны авиации могут пригодиться Силам обороны, для чего этот широкий жест Аргентине, а также какова роль в этом всем Франции.

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Почему Аргентина вдруг решила передать Украине самолеты

Эти самолеты не только старые, но и неисправные: они не имеют некоторых критически важных систем, в частности устройств, которые позволяют катапультировать сиденье пилота в случае чрезвычайной ситуации. Проблема в том, что их производит британская компания Martin Baker.

Обратите внимание! Получить их Аргентина не может из-за эмбарго, которое наложено на нее Британией еще в прошлом веке из-за Фолклендской войны. Тогда аргентинская хунта, напомним, напала на британские Фолклендские острова и была жестоко разгромлена.

Эта война стала триумфом Маргарет Тэтчер и концом для самой хунты. Война давно закончилась, но прохлада между двумя государствами продолжается до сих пор: Великобритания сохраняет санкционные ограничения, а Аргентина отвечает "голом рукой" на чемпионате мира по футболу.

Так эти самолеты не летают с 80-х?

Нет, это самолеты, что их списала Французская флотская авиация. Их приобрели уже в 21 веке, это сделал предшественник нынешнего лидера Аргентины Хавьера Милея – Маурисио Макри в 2017 году.

Тогда Аргентина приобрела 5 самолетов и немало запчастей к ним во Франции за 12,5 миллиона евро по схеме "чтобы было" (и уже успела их списать), а теперь, похоже, их время пришло.



Бомбардировщики Super-Etendard

Что за схема?

Аргентина планирует обменять 5 своих самолетов на другую и более актуальную военную технику французского производства – самолеты или беспилотники. Переговоры об этом велись на высоком уровне министров. В СМИ пишут, что министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино и министр обороны Луис Петри работали неделями над продвижением этого секретного шага. Более того, получили "добро" на это от США и НАТО (а значит – и Великобритании).

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Когда Франция получит самолеты, то должна их модернизировать и передать Украине. И все заинтересованные лица сделают на этом хороший пиар. Особенно президент Милей. Вполне возможно, что прорыв в переговорах по обмену изменил его планы и теперь он всей душой мечтает посетить Саммит мира в Швейцарии, созванный по инициативе Украины в поддержку ее мирного плана завершения войны с Россией.

Возможно, мы вообще имеем дело с дипломатической игрой, потому что еще 7 июня СМИ писали, что у Милея совсем другие планы, а именно – национальные аргентинские праздники, однако 12 июня стало известно, что праздники подождут, а европейское турне президента Милея будет расширено.



Более того, участие в Саммите мира примут вместе с Милеем уже упомянутые министры обороны и иностранных дел. Похоже, именно в Швейцарии было официально объявлено об аргентинском плане.

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Для президента Аргентины такой шаг может стать большим дипломатическим успехом и эффектным шагом для его европейского турне. У Милея запланировано немало интересностей: он приглашен на саммит G7 в Италии, а в Швейцарии на Саммите мира рядом с Макроном, Зеленским и другими лидерами цивилизованного мира может заявить о себе как об одном из политических лидеров Южной Америки. Если для этого нужно отдать "старые железки" – почему бы и нет.



Зеленский и Милей наладили хорошие контакты / Фото ОП

Super-Etendard – что известно о французских самолетах

Super-Etendard – это французский штурмовик, представитель палубной штурмовой авиации. Он должен был взлетать с авианосцев, однако вполне способен это делать и на суше.

Самолет был разработан еще в 1970-е, первый полет состоялся в 1974-м, а через 4 года эти машины стали на боевое дежурство. Эти самолеты участвовали в уже упомянутой Фолклендской войне 1982 года и хорошо там себя проявили (в отличие от остального аргентинского воинства). На стороне именно Аргентины.

Собственно, Фолклендская война и стала хорошей рекламой Super-Etendard и противокорабельных ракет Exocet.



Бомбардировщики Super-Etendard / Фото из аргентинского национального архива

Обратите внимание! Также Super-Etendard может быть носителем ядерного оружия. Напомним, что Франция – ядерная держава (о чем некоторые "геополитики" часто забывают). Самолет был оснащен французскими крылатыми ракетами ASMP с ядерными боеголовками.



Он также может нести ядерную бомбу свободного падения. Но эти бонусы – только для Франции, Украине пока такие варианты не предлагаются, но важно отметить, что они есть.

Именно аргентинский Super-Etendard пустил на дно гордость британских ВМС эсминец "Шеффилд", между прочим, носитель ядерного оружия.

Что интересно, домом для аргентинских штурмовиков Super-Etendard стал бывший британский авианосец (и единственный аргентинский), который королевство сначала продало Нидерландам, а те – Аргентине. Катапульта этого корабля могла запускать только легкие самолеты, такой запрос могли удовлетворить США или Великобритания, но обе страны отказались сотрудничать с местной хунтой.

Так возник вариант с Францией, которая на вопрос соблюдения прав человека в Аргентине не обращала внимания. При этом хунта очень рисковала, ведь покупала новый и фактически "не обстрелянный самолет". Но не имела других вариантов.

Другим интересным фактом является то, что до введения французского эмбарго, Аргентина успела получить для своих новых самолетов только 5 ракет Exocet, и одна из них уничтожила "Шеффилд".



Также ракеты Exocet едва не потопили британский авианосец "Инвизибл" и контейнеровоз "Атлантик Конвейер". Франция поставила Аргентине 14 самолетов, а дальнейшие контракты заблокировали британские санкции.

Super-Etendard хорошо проявил себя в Ливане, где бомбил лагеря сирийских военных, там они впервые столкнулись с советскими системы ПВО. Позже Франция передала 5 самолетов в аренду на несколько месяцев Саддаму Хуссейну, который воевал с Ираном. Самолеты себя хорошо зарекомендовали, но диктатор выбрал в итоге советские самолеты из семейства "Су", а для ракет Exocet использовал уже более универсальные самолеты – истребители Mirage F1, которые также приобрел во Франции.

Super-Etendard не сумел выиграть конкуренцию с советскими или американскими аналогами, однако вполне удовлетворял потребности флота Франции. На долгие годы он станет основным морским штурмовиком страны, пройдет несколько волн модернизаций и примет участие во многих конфликтах.

Так, Super-Etendard будут активно использоваться во время боевых действий в бывшей Югославии и убеждать отказаться от тактики геноцида боснийских сербов. Франция использовала их как палубную авиацию и запускала с собственного авианосца "Фош". Во время боевых операций ни один самолет не был потерян. Впоследствии Super-Etendard будут выполнять боевые задачи против старых знакомых – сербов, на этот раз в Косово, а "лебединой песней" для штурмовиков стали операции против ИГИЛ в 2015-м.



Бомбардировщики Super-Etendard / Фото из аргентинского национального архива

Во Франции Super-Etendard служил до 2016 года, когда был официально отправлен на пенсию, его заменили самолеты Dassault Rafale. В аргентинских ВВС эти самолеты вышли на пенсию лишь в 2023 году.

Super-Etendard – основные характеристики

тип – штурмовик;

разработчик – Dassault Aviation SA (Франция);

экипаж – 1 пилот;

бортовой компьютер – UAT-90;

радар – Thomson-CSF;

длина – 14,31 метра;

размах крыльев – 9,6 метра;

высота – 3,86 метра;

вес (без полезной нагрузки) – 6 500 килограммов;

максимальный взлетный вес – 12 000 килограммов;

максимальная скорость – 1 205 километров в час;

дальность – 1 820 километров;

боевая дальность – 850 километров;

практический потолок – 13 700 метров;

вооружение: 2×30 миллиметровые пушки, ракеты класса "воздух – воздух", "воздух – поверхность", неуправляемые или лазерные бомбы и тому подобное.

Exocet – основные характеристики

тип – противокорабельная ракета;

производитель – Франция;

дальность стрельбы (в зависимости от модификации) – 40 – 180 километров;

масса (в зависимости от модификации) – 735 – 780 килограммов;

масса боевой части – 165 килограммов;

скорость – 0,93 Маха (примерно – 1 100 километров в час).

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Для чего эти самолеты Украине?

Сейчас Украина использует советские самолеты, ресурс которых стремительно исчерпывается. Это как собственное наследие Украины, так и машины, которые передали союзники (Польша, Словакия и т.д.). Вопрос обновления авиационного парка стоит очень остро.

Эту проблему должны решить самолеты F-16 . Это не новые, но надежные рабочие лошадки, немного привередливые, однако очень универсальные.

. Это не новые, но надежные рабочие лошадки, немного привередливые, однако очень универсальные. Также Украина вела переговоры со Швецией о предоставлении ее самолетов JAS 39 Gripen . В перспективе они должны были бы составить основу новых украинских ВВС. Впрочем, этот процесс был заморожен.

. В перспективе они должны были бы составить основу новых украинских ВВС. Впрочем, этот процесс был заморожен. Зато во время недавнего визита президента Зеленского во Францию Макрон, очевидно также с прицелом на будущее, пообещал предоставить Украине самолеты Dassault Mirage 2000 и взять на себя их обслуживание и подготовку летного состава.

Последние два момента чрезвычайно важны, ведь снимают с Украины проблему "вооруженного зоопарка", которая рисковала превратить боевые действия с использованием неунифицированных образцов авиации на логистический ад.

Учитывая это, новость о возможной передаче Украине самолетов Super-Etendard уже не выглядит экзотикой, ведь и "Мираж", и "Штандарт" имеют одного производителя – компанию "Дассо". Более того, контракт, который заключила Аргентина в 2017 году на передачу 5 самолетов, до сих пор не завершен: машины прибыли только в 2019-м, а некоторые запчасти и узлы самолетов до сих пор восстанавливаются на заводах "Дассо".

Это говорит о том, что компания буквально "взялась за старое" и возобновила технологическую поддержку этих машин. Однако проблема была не в этом, а в британских санкциях – на Лондон даже пытался давить влиятельный союзник Аргентины – США, впрочем, без результатов. Собственно, отказ Лондона и стал причиной того, что в 2023 году аргентинская армия списала все машины. Сейчас же обстоятельства меняются – санкционных препятствий от Великобритании Украина не будет иметь.

Украину интересуют эти самолеты как носители противокорабельных ракет. Да, у России в Черном море нет авианосцев и вообще как-то в последнее время стало меньше кораблей, но это не значит, что их не надо топить. Ракеты Exocet для этой задачи идеально подходят. Они имеют высокую скорость и являются сложной целью для ПВО.

Напомним, максимальная скорость ракет "Нептун", которые потопили крейсер "Москва", – 900 километров в час, скорость ракеты Exocet выше более чем на 200 километров в час.

Кроме того, зная украинских инженеров, допустим, что легендарные противокорабельные ракеты могут быть модернизированы и для других целей. Но сначала себя должны проявить их французские коллеги, чтобы снарядить ветеранов авиации на свою последнюю войну.