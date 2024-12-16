Над балтийским морем экипажу французского самолета Atlantique Atl2 удалось обнаружить российский военный корабль, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Для чего авиация НАТО отслеживает российские военные корабли

Один из операторов самолета наблюдал за многочисленными экранами и заметил, что корабль точно не является частью войск НАТО. По данным издания, он оказался российским фрегатом класса "Неустрашимый" и возвращался из Черного моря.

Наша миссия – летать над Балтийским морем, чтобы показать, что мы там есть, успокоить соседние страны, но также выяснить, что происходит, и собрать разведданные... Балтийское море – это не российский заповедник, это море НАТО,

– говорит один из операторов экипажа.

Отметим, что Балтика имеет решающее значение для НАТО и для России. В Politico говорят, что подобные столкновения над Балтийским морем происходят все чаще, ведь после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году здесь усилилось патрулирование авиации НАТО.

Научный сотрудник Института Notre Europe Сирилл Брет говорит, что этот район стал "критической зоной прямого контакта с Россией" в воздухе, на море, под водой и в киберпространстве.

Последствия российско-украинской войны уже давно вышли за пределы фронта. В частности, ранее Россия глушила сигнал GPS над странами Балтии, что привело к остановке авиасообщения с эстонским городом Тарту. Вероятно, таким образом Кремль пытается защитить себя от атак украинских дронов.