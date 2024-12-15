Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CBS News. Также Уолтц заявил: Трамп думает, как остановить войну в Украине навсегда.

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Что говорят у Трампа о войсках НАТО в Украине

Уолтц очень уклончиво ответил на вопрос ведущей, поддерживает ли команда Трампа введение миротворцев из стран – членов НАТО в Украину. По его словам, сразу после выборов европейские союзники переключились на то, как положить конец войне. Об этом якобы говорили и на недавней встрече Зеленского с Трампом в Париже.

Генеральный секретарь НАТО приехал сюда, в Мар-а-Лаго (резиденция Трампа, – 24 Канал), и он говорит о том, что европейцы должны играть большую роль – то ли на местах, то ли в других сферах – после завершения конфликта, и это именно то, о чем просил президент Трамп,

– добавил Уолтц.

Будущий советник президента США по нацбезопасности сказал, что "фантастическая команда, которую собирает Трамп", размышляет над многими вещами. Например, как закончить войну, как пригласить все стороны за стол переговоров и какими будут рамки для сделки, "как выглядит успех, что соответствует нашим интересам". Наконец, как окончательно завершить войну, а не просто поставить боевые действия на паузу.

То есть фактически Волтц уклонился от прямого ответа на вопрос. И подтвердил, что при каденции Трампа Европа будет играть большую роль в НАТО и обороне в целом. В то же время не известно, сможет ли Европа сама принять решение о введении войск НАТО в Украину.