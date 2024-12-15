Дональд Трамп уже успел встревожить украинцев заявлением, в котором допустил сокращение военной помощи Украине. Майк Уолтц, кандидат на должность советника президента США по нацбезопасности, объяснил слова политика в интервью для CBS.

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Неограниченная помощь – это не выход из войны

Чиновник заметил, что "пустой чек" не может быть стратегией. Команда Трампа должна ответить на множество вопросов. В частности, как выглядит успех в соответствии с интересами США, как заставить стороны сесть за стол переговоров и какими должны быть рамки для соглашения.

Обратите внимание! "Пустой чек" – формат поддержки Украины со стороны нынешней администрации президента США Джо Байдена. Администрация Байдена в вопросе поддержки Украины была ограничена лишь размером финансирования, согласованного Конгрессом США.

К слову, в СМИ проанализировали, что победа России будет стоить США в 7 раз дороже, чем поддержка Украины. Конгресс выделил 112 миллиардов долларов на помощь Украине с 2022 года, но победа России приведет к дополнительным расходам в 808 миллиардов долларов за пять лет.