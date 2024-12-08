Как сообщает NBC News, Трамп допустил сокращение военной помощи Украине, передает 24 Канал.

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Помощи будет меньше

Так, в интервью Meet the Press республиканец сказал, что настойчиво попытается окончить войну, "если сможет". На вопрос журналистки "Должна ли Украина готовиться к уменьшению помощи со стороны США?", новоизбранный президент США Дональд Трамп ответил "возможно".

Следует заметить, что политик неоднократно выражал недовольство суммой средств, которую выделяла администрация Байдена для поддержки Украины. В частности именно представители его партии во главе со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном полгода блокировали принятие законопроекта о выделении Украине новой помощи на 60 миллиардов долларов.

Президента Зеленского Трамп называл величайшим продавцом в истории. "Каждый раз, когда он приезжает в страну, он едет с 60 миллиардами долларов", – говорил республиканец.

К слову, 7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Макрона и Зеленского. По ее итогам президент США призвал к немедленному прекращению огня и переговорам. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что встреча была "продуктивной" и отметил важность не только быстрого, но и справедливого мира.

Напомним, ранее советники Трампа предполагали, что его мирный план будет включать ультиматум к России и Украине. Если Киев не согласится на переговоры, помощь ему прекратится. Если Москва не пойдет на мир, тогда наоборот помощь Украине увеличат.