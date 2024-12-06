Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Офиса президента. Во время визита Андрей Ермак посетил Вашингтон, Нью-Йорк и Флориду.

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Ермак провел важные встречи в США

В Белом доме он встретился с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, а также с ключевыми американскими политиками, среди которых Линдси Грэм, Джо Уилсон и Митч Макконнелл.

Украинская сторона также провела переговоры с бизнесменами, ветеранскими организациями и конгрессменами, чтобы усилить поддержку Украины.

В Вашингтоне Ермак и заместитель министра обороны Сергей Боев встретились с избранным вице-президентом Джей Ди Вэнсом и новым советником по нацбезопасности Майком Волцем.

Целью встреч было налаживание отношений с будущей администрацией США и донесение украинской позиции по ситуации на фронте.

К слову, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 5 декабря встретился в Вашингтоне с будущим вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и кандидатом на должность советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Майком Волтцем. Встреча касалась непосредственно войны, которую Россия развернула против Украины.

Украинская делегация представила общий план оборонной стратегии без детализации.

По информации CNN, встречи с Китом Келлогом, которого Дональд Трамп планирует назначить спецпредставителем в делах по Украине, так и не состоялось. Источник издания подчеркнул, что он посещал Украину ранее и уже знаком с Ермаком, поэтому не было необходимости для встречи в США.

К тому же Украина в ближайшее время планирует объявить о своей готовности к миру с Россией. Отмечается, что это один из ключевых вопросов встречи Андрея Ермака с представителями команды Дональда Трампа.