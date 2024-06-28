Когда враг начинал свой нынешний "поход" на Харьковщине, то он, очевидно, надеялся, что ему удастся создать буферную зону на севере области или даже захватить Харьков. Однако этого не произошло. Уже почти два месяца прошло с того, времени, как противник застрял в Волчанске всего в нескольких километрах на юг от российско-украинской границы.

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Россия потеряла элитную бригаду

А сейчас стало известно, что украинские военные разбили элитную российскую воздушно-десантную бригаду, которая обосновалась в районе Волчанска три недели назад.

Так, телеграмм-канал "Николаевский Ванек" сообщил, что "вся 83-я воздушно-десантная бригада срочно отводится в тыл для восстановления боеспособности". Отмечается, что у оккупантов много потерь, из-за которых они не могут дальше воевать. Кроме того, немало у врага – 500-тых, то есть тех, кто оставил оружие.

В СМИ отмечают, что когда эта информация подтвердится, то можно будет говорить, что новая российская северная группировка войск, которая включает около 7 полков и бригад, понесла серьезные потери. Эти потери могут еще возрасти, ведь уцелевшие из батальона – речь идет о сотнях солдат – уже две недели заблокированы на химическом заводе в центре Волчанска. Они не смогут долго продержаться, ведь украинская авиация забрасывает завод бомбами, превращая его в руины.

Справка: По состоянию на 28 июня на Харьковском направлении российские оккупанты продолжают наступательные действия. В общем, за сутки произошло 4 боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.