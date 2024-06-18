На Харьковщине враг атакует со всех флангов. Пехота у россиян в несколько раз превосходит нашу. Противник непрерывно использует КАБы, которые просто сравнивают все, что есть. Об этом в эфире единого телемарафона рассказал командир сводного подразделения 153-й бригады ВСУ Назарий Кишак, передает 24 Канал.

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Скоро об этом расскажут

Несмотря на такую напряженную ситуацию, Силам обороны удается проводить успешные контратаки. Так, при поддержке бронированной техники и благодаря удачно спланированной операции украинские бойцы смогли улучшить тактическое положение и продвинуться на север от Харькова, отбросить врага в районе села Глубокое.

Где расположено Глубокое: смотрите на карте

Кроме того, по словам Кишака, есть еще два направления, где успешно проведены атаки, и наши силы заняли позиции.

Военный не стал указывать, о каких населенных пунктах идет речь, однако заверил, что это со временем опубликуют соответствующие органы и службы.

Отдельно Кишак добавил, что удалось перебить логистику россиян, пути поставки боеприпасов частично контролируется Силами обороны.

Так, в Липцах оккупанты не могут применять бронетехнику, потому что логистика на их подвозы и ротация контролируется Силами обороны.

Отметим, что на Харьковском направлении за минувшие сутки произошло 14 атак врага в районе Волчанска и одна – вблизи села Липцы.

В Волчанске защитники отбили 10 российских штурмов. Ожесточенные бои идут районе агрегатного завода в Волчанске, где противник оказался в окружении. На этом предприятии находятся около 400 оккупантов. По меньшей мере 30 россиян сдались после того, как неоднократные попытки их спасти не удались.

Напомним, что Силы обороны имели также успех на Луганщине. Там в районе Серебрянского лесничества военным удалось на километр удалось отбросить россиян.