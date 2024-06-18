С начала полномасштабного вторжения вражеское войско потеряло тысячи единиц разного рода техники и оружия. В Сухопутных войсках ВСУ поделились, какие общие боевые потери врага.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 528 620(+1230) человек,
  • танков – 7974(+16);
  • боевых бронированных машин – 15307(+20);
  • артиллерийских систем – 13959(+32);
  • РСЗО – 1104(+0);
  • средств ПВО – 853(+0);
  • самолетов – 359(+0);
  • вертолетов – 326(+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 11187(+20);
  • крылатых ракет – 2297(+1);
  • кораблей/катеров – 28(+0);
  • подводных лодок – 1(+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 19031(+40);
  • специальной техники – 2344(+7).


Потери врага на 18 июня / Инфографика Генштаба ВСУ