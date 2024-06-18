З початку повномасштабного вторгнення вороже військо втратило тисячі одиниць різного роду техніки та зброї. У Сухопутних військах ЗСУ поділилися, які загальні бойові втрати ворога.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 528 620(+1230) осіб,
- танків – 7974(+16);
- бойових броньованих машин – 15307(+20);
- артилерійських систем – 13959(+32);
- РСЗВ – 1104(+0);
- засобів ППО – 853(+0);
- літаків – 359(+0);
- гелікоптерів – 326(+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11187(+20);
- крилатих ракет – 2297(+1);
- кораблів/катерів – 28(+0);
- підводних човнів – 1(+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19031(+40);
- спеціальної техніки – 2344(+7).
Втрати ворога на 18 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ