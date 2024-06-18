З початку повномасштабного вторгнення вороже військо втратило тисячі одиниць різного роду техніки та зброї. У Сухопутних військах ЗСУ поділилися, які загальні бойові втрати ворога.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 528 620(+1230) осіб,
  • танків – 7974(+16);
  • бойових броньованих машин – 15307(+20);
  • артилерійських систем – 13959(+32);
  • РСЗВ – 1104(+0);
  • засобів ППО – 853(+0);
  • літаків – 359(+0);
  • гелікоптерів – 326(+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11187(+20);
  • крилатих ракет – 2297(+1);
  • кораблів/катерів – 28(+0);
  • підводних човнів – 1(+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19031(+40);
  • спеціальної техніки – 2344(+7).


Втрати ворога на 18 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ