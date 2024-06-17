Як повідомили в СБУ, з лютого 2022 року українським воїнам вдалося ліквідувати 1006 російських танків. Таким чином вони завдали окупаційній армії величезних збитків.

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Росія втратила понад 1 тисячу танків

З початку повномасштабного вторгнення СБУ знищила 1006 ворожих танків, більшість з яких було ліквідовано під час жорстоких боїв у Донецькій та Харківській областях.

Зазначається, що використовуючи важку бронетехніку, противник здебільшого намагався прорвати позиції українських захисників і забезпечити прикриття штурмових груп окупантів.

Крім того, у Службі безпеки України зауважили, що ворог регулярно залучав танкові зʼєднання для проведення атак на укріпленні райони Сил оборони у Запорізькій області.

Для вогневого ураження російської бронетехніки Служба безпеки проводила ефективні оперативно-бойові операції спільно з підрозділами ЗСУ. Проти ворожих танків застосовували максимальний арсенал бронебійного озброєння та безпілотних комплексів,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Повідомляється, що велику кількість російської бронетехніки було уражено ще на початкових рубежах для наступу – до того як вони виходили на штурм українських позицій.

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Ба більше, частину танків вдалося знищити разом із їхніми екіпажами. СБУ пліч-о-пліч з іншими підрозділами Сил оборони України "продовжує "мінусувати" окупаційні угруповання Росії, щоб наблизити нашу Перемогу".

Зауважимо також, що лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1160 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення окупаційне військо втратило тисячі одиниць різного роду техніки та зброї.

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