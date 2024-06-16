Власне, відео з невдалим штурмом опублікувала пресслужба підрозділу FPV-дронів 59 бригади.

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Невдалий штурм окупантами позицій Сил оборони біля Красногорівки

На опублікованих кадрах видно нічну спробу противника провести штурмові дії з залученням 2 танків.

Водночас інший танк, з десантом на броні повинен був рухатися по вже зачищеній колії. Зауважимо, що розчищення шляху відбувалось за допомогою встановленого перед танком каткового або ножового трала.

Саме це дало можливість першій машині підібратись доволі близько до позицій Сил оборони. Проте через те, що не було прикриття, танк підірвався на міні, яка зреагувала на металеве днище танка.

Після того, як підірвався перший танк, військові здійснили комбіноване знищення іншого з десантом, який був уражений FPV-дроном, скидом з дрона та касетним боєприпасом з артилерії.

Крім цього, були знищені залишки ворожого десанту, який противник мав в планах використати для штурму окопів ЗСУ.

Невдалий штурм окупантів: дивіться відео

Зауважимо, що за сьогодні на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 18 спроб прорвати наші оборонні рубежі неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Уманського. У Генштабі зазначили, що 9 атак відбито підрозділами Сил оборони, ще стільки ж – тривають. Там окреслили ситуацію як складну, однак вказали, що наші воїни вживають заходів щодо стабілізації обстановки та недопущення просування російського агресора в глибину нашої території.

Що відбувається на інших напрямках фронту станом на ранок 16 червня: основне