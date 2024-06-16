Від початку повномасштабного вторгнення окупаційне військо втратило тисячі одиниць різного роду техніки та зброї. У Генштабі ЗСУ розповіли, які загальні бойові втрати ворога.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 526310(+1160) осіб,
- танків – 7956(+0);
- бойових броньованих машин – 15269(+6);
- артилерійських систем – 13913(+58);
- РСЗВ – 1104(+1);
- засобів ППО – 853(+0);
- літаків – 359(+0);
- гелікоптерів – 326(+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11159(+11);
- крилатих ракет – 2296(+3);
- кораблів/катерів – 28(+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18967(+56);
- спеціальної техніки – 2325(+3).
Втрати ворога на 16 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ