С начала полномасштабного вторжения оккупационное войско потеряло тысячи единиц разного рода техники и оружия. В Генштабе ВСУ рассказали, какие общие боевые потери врага.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 526310(+1160) человек,
- танков – 7956(+0);
- боевых бронированных машин – 15269(+6);
- артиллерийских систем – 13913(+58);
- РСЗО – 1104(+1);
- средств ПВО – 853(+0);
- самолетов – 359(+0);
- вертолетов – 326(+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 11159(+11);
- крылатых ракет – 2296(+3);
- кораблей/катеров – 28(+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 18967(+56);
- специальной техники – 2325(+3).
Потери врага на 16 июня / Инфографика Генштаба ВСУ