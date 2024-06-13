Стоит отметить, что украинские защитники впервые поразили такой комплекс. На вооружении страны-агрессора Р-416ГМ появились только в 2018 году.

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ССО впервые поразили новейшую РЛС врага

Операторы 3-го полка ССО во время работы на одном из направлений идентифицировали российскую цифровую радиорелейную станцию Р-416ГМ "Гранит-М". Эта станция является новой, ведь на вооружении врага появилась только в 2018 году. Как известно из открытых источников, передвижная станция создана для повышения эффективности работы подразделений радиорелейной связи в полевых условиях.

Украинские защитники нанесли удар по вражеской станции одной из новейших разработок, которую получили на вооружение бойцы ССО. Работа была точной и успешной, и в результате удалось поразить новейшую станцию врага Р-416ГМ. Стоит отметить, что бойцы ССО впервые поразили станцию такого типа.

Поэтому нарушена связь между командным пунктом и подразделениями армии террористов. Отметим, что эта станция Р-416ГМ – первая, что поражена украинскими военными за время войны,

– отметили в ССО.

Бойцы ССО уничтожили новейшую станцию Р-416ГМ: смотрите видео

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