Стоит отметить, что украинские защитники впервые поразили такой комплекс. На вооружении страны-агрессора Р-416ГМ появились только в 2018 году.
К теме Еще 980 оккупантов и более 170 единиц техники: потери врага на 13 июня
ССО впервые поразили новейшую РЛС врага
Операторы 3-го полка ССО во время работы на одном из направлений идентифицировали российскую цифровую радиорелейную станцию Р-416ГМ "Гранит-М". Эта станция является новой, ведь на вооружении врага появилась только в 2018 году. Как известно из открытых источников, передвижная станция создана для повышения эффективности работы подразделений радиорелейной связи в полевых условиях.
Украинские защитники нанесли удар по вражеской станции одной из новейших разработок, которую получили на вооружение бойцы ССО. Работа была точной и успешной, и в результате удалось поразить новейшую станцию врага Р-416ГМ. Стоит отметить, что бойцы ССО впервые поразили станцию такого типа.
Поэтому нарушена связь между командным пунктом и подразделениями армии террористов. Отметим, что эта станция Р-416ГМ – первая, что поражена украинскими военными за время войны,
– отметили в ССО.
Бойцы ССО уничтожили новейшую станцию Р-416ГМ: смотрите видео
Смотрите также Неизвестные партизаны поздравили оккупантов "с днем России" на Херсонщине
Потери России в войне: последние новости
- Российская армия постоянно несет потери на войне. Так, Украине удалось поразить два российских истребителя Су-57 во время атаки аэродрома "Ахтубинск".
- Сначала в ГУР МО сообщали только об одном пораженном самолете. Его повреждения подтверждали опубликованные в сети фотографии, а также спутниковые снимки, которые зафиксировали пожары. Впрочем, впоследствии стало известно о еще одном пораженном Су-57.
- 12 июня украинские защитники уничтожили вражеские комплексы ЗРК во временно оккупированном Крыму. Говорится о 1 дивизионе С-300, а также 2 дивизионах С-400. В частности, уничтожено два радара комплексов С-300 и С-400. Так, на месте успешной работы ВСУ еще долго было слышно детонацию вражеских боеприпасов.
- 10 июня украинские защитники сбили российский штурмовик Су-25. "Приземлить" вражеский самолет удалось на одном из самых горячих направлений – Покровском.