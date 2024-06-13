С начала полномасштабной войны вражеская армия потеряла тысячи единиц разного рода техники и оружия. В Генштабе ВСУ рассказали, какие общие боевые потери противника.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 522810 (+980) человек,
  • танков – 7928 (+17);
  • боевых бронированных машин – 15208 (+21);
  • артиллерийских систем – 13770 (+34);
  • РСЗО – 1099 (+0);
  • средств ПВО – 846 (+2);
  • самолетов – 359 (+0);
  • вертолетов – 326 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 11075 (+33);
  • крылатых ракет – 2285 (+5);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18794 (+58);
  • специальной техники – 2294 (+4).


Потери врага на 13 июня / Инфографика Генштаба ВСУ