З початку повномасштабної війни ворожа армія втратила тисячі одиниць різного роду техніки та зброї. У Генштабі ЗСУ розповіли, які загальні бойові втрати противника.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 522810 (+980) осіб,
- танків – 7928 (+17);
- бойових броньованих машин – 15208 (+21);
- артилерійських систем – 13770 (+34);
- РСЗВ – 1099 (+0);
- засобів ППО – 846 (+2);
- літаків – 359 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11075 (+33);
- крилатих ракет – 2285 (+5);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18794 (+58);
- спеціальної техніки – 2294 (+4).
Втрати ворога на 13 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ