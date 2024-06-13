Варто наголосити, що українські захисники вперше уразили такий комплекс. На озброєнні країни-агресорки Р-416ГМ з'явилися лише у 2018 році.
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ССО вперше уразили новітню РЛС ворога
Оператори 3-го полку ССО під час роботи на одному з напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ "Граніт-М". Ця станція є новою, адже на озброєнні ворога з'явилася лише у 2018 році. Як відомо з відкритих джерел, пересувна станція створена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.
Українські захисники завдали удару по ворожій станції однією з новітніх розробок, яку отримали на озброєння бійці ССО. Робота було влучною та успішною, і в результаті вдалося уразити новітню станцію ворога Р-416ГМ. Варто наголосити, що бійці ССО вперше уразили станцію такого типу.
Відтак порушено зв'язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів. Зазначимо, що ця станція Р-416ГМ – перша, що уражена українськими військовими за час війни,
– наголосили в ССО.
Бійці ССО знищили новітню станцію Р-416ГМ: дивіться відео
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Втрати Росії у війні: останні новини
- Російська армія постійно зазнає втрат на війні. Так, Україні вдалося уразити два російських винищувачі Су-57 під час атаки аеродрому "Ахтубінськ".
- Спочатку в ГУР МО повідомляли лише про один уражений літак. Його пошкодження підтверджували опубліковані у мережі світлини, а також супутникові знімки, які зафіксували пожежі. Втім, згодом стало відомо про ще один уражений Су-57.
- 12 червня українські захисники знищили ворожі комплекси ЗРК в тимчасово окупованому Криму. Мовиться про 1 дивізіон С-300, а також 2 дивізіони С-400. Зокрема, знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Так, на місці успішної роботи ЗСУ ще довго було чути детонацію ворожих боєприпасів.
- 10 червня українські захисники збили російський штурмовик Су-25. "Приземлити" ворожий літак вдалося на одному з найгарячіших напрямків – Покровському.