На Покровському напрямку тривають запеклі бої. Бійці 68 єгерської бригади імені Олекси Довбуша розповіли, як розбили одну зі штурмових груп ворога.

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Під час спроби штурму ворог втратив танки та БМП

Під час бою наші "росомахи" знищили аж 8 ворожих танків та 8 бойових броньованих машин.

У результаті злагоджених дій воїнів 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша, зокрема, розвідників, артилеристів, протитанкістів, пілотів ударних дронів та саперів, було знищено 8 російських танків та ще 8 БМП,

– повідомили у пресслужбі бригади.

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Ворог не збавляє темпів на Покровському напрямку

У Генштабі повідомили, що ситуація на Покровському напрямку складна. Від початку доби підрозділи Сил оборони вже відбили 11 штурмових дій окупантів. Крім цього, ще стільки ж – тривають.

Станом на обід 14 червня ворог продовжує атаки біля Уманського, Новоселівки Першої, у трьох локаціях неподалік села Сокіл та шести – у районі Новоолександрівки.

Втрати ворога на фронті