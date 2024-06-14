На Покровському напрямку тривають запеклі бої. Бійці 68 єгерської бригади імені Олекси Довбуша розповіли, як розбили одну зі штурмових груп ворога.
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Під час спроби штурму ворог втратив танки та БМП
Під час бою наші "росомахи" знищили аж 8 ворожих танків та 8 бойових броньованих машин.
У результаті злагоджених дій воїнів 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша, зокрема, розвідників, артилеристів, протитанкістів, пілотів ударних дронів та саперів, було знищено 8 російських танків та ще 8 БМП,
– повідомили у пресслужбі бригади.
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Ворог не збавляє темпів на Покровському напрямку
У Генштабі повідомили, що ситуація на Покровському напрямку складна. Від початку доби підрозділи Сил оборони вже відбили 11 штурмових дій окупантів. Крім цього, ще стільки ж – тривають.
Станом на обід 14 червня ворог продовжує атаки біля Уманського, Новоселівки Першої, у трьох локаціях неподалік села Сокіл та шести – у районі Новоолександрівки.
Втрати ворога на фронті
- За минулу добу ЗСУ ліквідували аж 1 250 окупантів, а також знищили майже 190 одиниць ворожої техніки.
- У НАТО зазначають, що найбільші втрати ворога в травні були у Харківській області. Зокрема минулого місяця Росія втрачала в цьому регіоні приблизно 1 000 осіб щодня.
- Загалом станом на ранок 14 травня Росія втратила 524 060 особового складу вбитими та пораненими від початку повномасштабного вторгнення.