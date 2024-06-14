На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Бойцы 68 егерской бригады имени Олексы Довбуша рассказали, как разбили одну из штурмовых групп врага.
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Во время попытки штурма враг потерял танки и БМП
Во время боя наши "росомахи" уничтожили аж 8 вражеских танков и 8 боевых бронированных машин.
В результате слаженных действий воинов 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша, в частности, разведчиков, артиллеристов, противотанкистов, пилотов ударных дронов и саперов, было уничтожено 8 российских танков и еще 8 БМП,
– сообщили в пресс-службе бригады.
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Враг не сбавляет темпов на Покровском направлении
В Генштабе сообщили, что ситуация на Покровском направлении сложная. С начала суток подразделения Сил обороны уже отбили 11 штурмовых действий оккупантов. Кроме этого, еще столько же – продолжаются.
По состоянию на обед 14 июня враг продолжает атаки возле Уманского, Новоселовки Первой, в трех локациях недалеко от села Сокол и шести – в районе Новоалександровки.
Потери врага на фронте
- За минувшие сутки ВСУ ликвидировали аж 1 250 оккупантов, а также уничтожили почти 190 единиц вражеской техники.
- В НАТО отмечают, что наибольшие потери врага в мае были в Харьковской области. В частности в прошлом месяце Россия теряла в этом регионе примерно 1 000 человек ежедневно.
- Всего по состоянию на утро 14 мая Россия потеряла 524 060 личного состава убитыми и ранеными с начала полномасштабного вторжения.