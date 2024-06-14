Как отмечают в СМИ, российская армия не всегда может рассчитывать на спутниковую связь, поэтому поражение такой станции будет ощутимым. Кроме того, чем больше таких средств будет поражено, тем лучше будет для ВСУ, ведь боевые подразделения врага могут остаться без командования.

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В Forbes проанализировали поражение новейшей станции

Журналисты пишут, Россия в основном полагается не на спутниковую связь, а на ее альтернативу – наземные радиостанции, которые отражают сигналы. Так, сеть российских тропосферных радиостанций зависит от специальных ретрансляторов, которые принимают и ретранслируют слабые сигналы, исходящие из тропосферы.

Такие технологии являются дорогим и ценным ресурсом для россиян. Хотя поражение одной станции не приведет к существенному нарушению связи в оккупационной армии, однако уничтожение еще нескольких Р-416ГМ будет ощутимым.

Если украинцам удастся найти и уничтожить больше радиорелейных машин – старые Р-142 и новые Р-419Л1 в дополнение к Р-416ГМ – они могут начать оглушать и сбивать с толку некоторые боевые единицы, отсекая их от верхушки,

– отмечают в СМИ.

В то же время журналисты не могут объяснить, как бойцам ССО удалось выследить новейшую станцию россиян. В СМИ предполагают, что кроме долгого наблюдения, военным удалось обнаружить российские радиопередачи, а затем – отследить их до ретранслятора.

Силы обороны уничтожили еще одну РЛС

СБУ и Силы обороны уничтожили российскую РЛС "Зоопарк". Соответствующими кадрами успешной работы защитники поделились 13 июня.

Так, российские военные хотели ввести в заблуждение украинских воинов, установив несколько макетов рядом с хорошо закамуфлированной РЛС. Однако это не помогло врагу, и украинские защитники успешно атаковали "Зоопарк" несколькими fpv-дронами.

Стоит отметить, что этот комплекс достаточно редкий во вражеской армии. В частности, РЛС "Зоопарк" предназначена для разведки и обнаружения огня наземных артиллерийских систем: ствольной артиллерии и РСЗО. Стоимость уничтоженного комплекса составляет около 25 миллионов долларов.