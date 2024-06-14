Як зауважують у ЗМІ, російська армія не завжди може розраховувати на супутниковий зв'язок, тому ураження такої станції буде відчутним. Окрім того, чим більше таких засобів буде уражено, тим краще буде для ЗСУ, адже бойові підрозділи ворога можуть залишитися без командування.

До теми "Астрономічні" втрати Росії під час наступу на Харківщині: у НАТО здивували числом

У Forbes проаналізували ураження новітньої станції

Журналісти пишуть, Росія здебільшого покладається не на супутниковий зв'язок, а на його альтернативу – наземні радіостанції, котрі відбивають сигнали. Так, мережа російських тропосферних радіостанцій залежить від спеціальних ретрансляторів, які приймають і ретранслюють слабкі сигнали, що виходять із тропосфери.

Такі технології є дорогим і цінним ресурсом для росіян. Хоча ураження однієї станції не призведе до суттєвого порушення зв'язку в окупаційній армії, однак знищення ще кількох Р-416ГМ буде відчутним.

Якщо українцям вдасться знайти і знищити більше радіорелейних машин – старі Р-142 і нові Р-419Л1 на додаток до Р-416ГМ – вони можуть почати оглушати й збивати з пантелику деякі бойові одиниці, відсікаючи їх від верхівки,

– зауважують у ЗМІ.

Водночас журналісти не можуть пояснити, як бійцям ССО вдалося вистежити новітню станцію росіян. У ЗМІ припускають, що окрім довгого спостереження, військовим вдалося виявити російські радіопередачі, а потім – відстежити їх до ретранслятора.

Сили оборони знищили ще одну РЛС

СБУ та Сили оборони знищили російську РЛС "Зоопарк". Відповідними кадрами успішної роботи захисники поділилися 13 червня.

Так, російські військові хотіли ввести в оману українських воїнів, встановивши декілька макетів поруч із добре закамуфльованою РЛС. Однак це не допомогло ворогу, й українські захисники успішно атакували "Зоопарк" кількома fpv-дронами.

Варто наголосити, що цей комплекс досить рідкісний у ворожій армії. Зокрема, РЛС "Зоопарк" призначена для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем: ствольної артилерії та РСЗВ. Вартість знищеного комплексу сягає близько 25 мільйонів доларів.