Одна радиолокационная система врага стоит 25 миллионов долларов США. Стоит отметить, что наши защитники ранее уже уничтожали РЛС "Зоопарк" врага.

К теме Могут быть агенты и среди российских военных: что произошло с вражеской станцией связи "Ливень"

Враг потерял РЛС "Зоопарк" после действий СБУ и Сил обороны

В Службе безопасности отметили, что оккупанты хотели ввести в заблуждение наших воинов, разместив рядом с хорошо закамуфлированной РЛС несколько макетов. Но "Зоопарк" это не спасло.

Поэтому киберспециалисты СБУ и наши защитники удачно ликвидировали вражескую РЛС "Зоопарк". Кроме того, Служба безопасности также поделилась видео с уничтожением радиолокационной системы врага.

СБУ показала, как поразила вражескую РЛС "Зоопарк" / Видео с телеграм-канала СБУ

Этот комплекс достаточно редкий во вражеской армии. Он предназначен для разведки и обнаружения огня наземных артиллерийских систем: ствольной артиллерии и РСЗО,

– отметили спецслужбисты.

В СБУ заверили, что работают дальше до полной победы нашего государства над агрессором.

Что известно о РЛС "Зоопарк" 1Л219М "Зоопарк" определяет позиции артиллерии с помощью радара, выявляя траекторию полета различных боеприпасов во время ведения огня. Также комплекс могут применять для корректировки огня собственной артиллерии.

Радиолокационная станция размещена на шасси многоцелевой гусеничной платформы МТ-ЛБ. Сама РЛС имеет фазированную антенную решетку, которая способна обнаруживать до 70 позиций в минуту и одновременно сопровождать до четырех целей.

Производитель заявляет, что контрбатарейная РЛС способна обнаруживать позиции 120-миллиметровых минометов на расстоянии до 17 километров, 105-миллиметровые и 155-миллиметровые гаубицы – до 12 километров, а пуски из реактивных систем залпового огня типа БМ-21 "Град" и БМ-27 "Ураган" – на расстоянии до 40 – 45 километров.

Ранее РЛС "Зоопарк" уже уничтожали наши защитники