Едва ли не самые большие потери российские военные несут на Харьковщине, где пытаются проводить наступательные операции. Как заявляют в НАТО, ежедневно в Харьковской области ликвидируют около 1000 российских военных.
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Актуальная статистика потерь России
С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:
- личного состава – около 524 060 (+1250) человек,
- танков – 7 936 (+8),
- боевых бронированных машин – 15 234 (+26),
- артиллерийских систем – 13 818 (+48),
- РСЗВ – 1 101 (+2),
- средства ПВО – 849 (+3),
- самолетов – 359 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 097 (+22),
- крылатые ракеты – 2 286 (+1),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 18 854 (+60),
- специальная техника – 2310 (+16).
Потери России по состоянию на 14 июня 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
ССО поразили новейшую станцию связи россиян
Бойцы Сил специальных операций впервые за время полномасштабной войны поразили новейшую станцию связи россиян Р-416ГМ "Гранит-М". Этот комплекс появился на вооружении врага только в 2018 году.
Идентифицировать новейшую станцию удалось операторам 3-го полка ССО. После этого Р-416ГМ атаковали одной из новейших разработок, которую наши защитники получили на вооружение. Вследствие успешной работы бойцов ССО связь между командным пунктом и подразделениями армии оккупантов была нарушена.
К слову, станция Р-416ГМ "Гранит-М" создана для повышения эффективности работы подразделений радиорелейной связи в полевых условиях. Как отмечают журналисты Defense Express, такие станции разворачиваются для обеспечения связи штабов высокого уровня бригады, дивизии и выше, ведь она имеет высокую скорость передачи данных, а также защищенность и секретность.