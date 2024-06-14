Едва ли не самые большие потери российские военные несут на Харьковщине, где пытаются проводить наступательные операции. Как заявляют в НАТО, ежедневно в Харьковской области ликвидируют около 1000 российских военных.

К теме Из оккупированной Горловки – к Кобзону: в результате обстрела погиб пропагандист Кожин

Актуальная статистика потерь России

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

личного состава – около 524 060 (+1250) человек,

танков – 7 936 (+8),

боевых бронированных машин – 15 234 (+26),

артиллерийских систем – 13 818 (+48),

РСЗВ – 1 101 (+2),

средства ПВО – 849 (+3),

самолетов – 359 (+0),

вертолетов – 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 097 (+22),

крылатые ракеты – 2 286 (+1),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 18 854 (+60),

специальная техника – 2310 (+16).



Потери России по состоянию на 14 июня 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

ССО поразили новейшую станцию связи россиян

Бойцы Сил специальных операций впервые за время полномасштабной войны поразили новейшую станцию связи россиян Р-416ГМ "Гранит-М". Этот комплекс появился на вооружении врага только в 2018 году.

Идентифицировать новейшую станцию удалось операторам 3-го полка ССО. После этого Р-416ГМ атаковали одной из новейших разработок, которую наши защитники получили на вооружение. Вследствие успешной работы бойцов ССО связь между командным пунктом и подразделениями армии оккупантов была нарушена.

К слову, станция Р-416ГМ "Гранит-М" создана для повышения эффективности работы подразделений радиорелейной связи в полевых условиях. Как отмечают журналисты Defense Express, такие станции разворачиваются для обеспечения связи штабов высокого уровня бригады, дивизии и выше, ведь она имеет высокую скорость передачи данных, а также защищенность и секретность.