Как сообщили в СБУ, с февраля 2022 года украинским воинам удалось ликвидировать 1006 российских танков. Таким образом они нанесли оккупационной армии огромный ущерб.

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Россия потеряла более 1 тысячи танков

С начала полномасштабного вторжения СБУ уничтожила 1006 вражеских танков, большинство из которых было ликвидировано во время жестоких боев в Донецкой и Харьковской областях.

Отмечается, что используя тяжелую бронетехнику, противник в основном пытался прорвать позиции украинских защитников и обеспечить прикрытие штурмовых групп оккупантов.

Кроме того, в Службе безопасности Украины отметили, что враг регулярно привлекал танковые соединения для проведения атак на укрепленные районы Сил обороны в Запорожской области.

Для огневого поражения российской бронетехники Служба безопасности проводила эффективные оперативно-боевые операции совместно с подразделениями ВСУ. Против вражеских танков применяли максимальный арсенал бронебойного вооружения и беспилотных комплексов,

– говорится в сообщении СБУ.

Сообщается, что большое количество российской бронетехники было поражено еще на начальных рубежах для наступления – до того, как они выходили на штурм украинских позиций.

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Более того, часть танков удалось уничтожить вместе с их экипажами. СБУ бок о бок с другими подразделениями Сил обороны Украины "продолжает "минусовать" оккупационные группировки России, чтобы приблизить нашу Победу".

Заметим также, что только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1160 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения оккупационное войско потеряло тысячи единиц различного рода техники и оружия.

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