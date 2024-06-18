Про це пишуть у російських телеграм-каналах. Відомо, що окупант загинув у лікарні після того, як в неї буцімто влучив безпілотник, передає 24 Канал.

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Наздогнала карма

Низка ворожих телеграм-каналів повідомляє, що на війні загинув ексдепутат партії Путіна "Єдіная Росія" Владімір Дмітрієв. Він жив у Чувашії, однак з початком так званої "сво" почав брати у ній участь.

Так, за інформацією ЗМІ, спочатку збирав "гуманітарну допомогу", а потім пішов на війну добровольцем. У мережі пишуть, що Дмітрієв отримав легке поранення й був госпіталізований. Однак карма наздогнала окупанта. Як пишуть місцеві тг-канали, згодом Дмітрієв загинув під час атаки безпілотників.



Російського ексдепутата ліквідували на війні / Фото з росЗМІ

Довідка. За інформацією росЗМІ, від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло щонайменше 10 російських депутатів. Однак варто наголосити, що це лише публічно підтверджені випадки. Реальна кількість ліквідованих російських чиновників може бути значно більшою.

Актуальна статистика втрат ворога

Російська армія продовжує зазнавати колосальних втрат в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив понад пів мільйона особового складу, серед яких вбиті й поранені, а також тисячі одиниць техніки, реальну вартість яких складно оцінити.

Так, станом на 17 червня 2024 року Росія втратила: