Про це пишуть у російських телеграм-каналах. Відомо, що окупант загинув у лікарні після того, як в неї буцімто влучив безпілотник, передає 24 Канал.
Дивіться також З окупованої Горлівки – до Кобзона: унаслідок обстрілу загинув пропагандист Кожин
Наздогнала карма
Низка ворожих телеграм-каналів повідомляє, що на війні загинув ексдепутат партії Путіна "Єдіная Росія" Владімір Дмітрієв. Він жив у Чувашії, однак з початком так званої "сво" почав брати у ній участь.
Так, за інформацією ЗМІ, спочатку збирав "гуманітарну допомогу", а потім пішов на війну добровольцем. У мережі пишуть, що Дмітрієв отримав легке поранення й був госпіталізований. Однак карма наздогнала окупанта. Як пишуть місцеві тг-канали, згодом Дмітрієв загинув під час атаки безпілотників.
Російського ексдепутата ліквідували на війні / Фото з росЗМІ
Актуальна статистика втрат ворога
Російська армія продовжує зазнавати колосальних втрат в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив понад пів мільйона особового складу, серед яких вбиті й поранені, а також тисячі одиниць техніки, реальну вартість яких складно оцінити.
Так, станом на 17 червня 2024 року Росія втратила:
- особового складу – близько 527 390 (+1080) осіб;
- танків – 7 958 (+2);
- бойових броньованих машин – 15 287 (+18);
- артилерійських систем – 13 927 (+14);
- РСЗВ – 1 104 (+0);
- засобів ППО – 853 (+0);
- літаків – 359 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 167 (+8);
- крилатих ракет – 2 296 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 991 (+24);
- спеціальної техніки – 2 337 (+12).