Попри переважаючу чисельність ворога, нашим захисникам вдається не лише зупиняти його наступальні дії, але й самим просуватися вперед. Так, нещодавно вони вибили росіян з позицій у Серебрянському лісництві.
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Втрати окупантів
Окрім колосальної цифри ліквідованих і поранених окупантів, вражає також кількість знищених танків – це майже 8000 тисяч одиниць від початку повномасштабного вторгнення. Крім того, противник позбувся майже 14 тисяч артилерійських систем, понад 300 літаків. Не лише на землі, але й на морі Сили оборони нищать окупантів. З першого дня російської агресії ворог втратив 28 кораблів та один підводний човен.
Як змінилися втрати росіян за добу
За минулу добу українські військові "мінусували" 1080 окупантів, 2 танки, 14 артилерійських систем, 18 бойових броньованих машин.
- особового складу - близько 527390 (+1080) осіб;
- танків – 7958 (+2);
- бойових броньованих машин – 15287 (+18);
- артилерійських систем – 13927 (+14);
- РСЗВ – 1104 (+0);
- засоби ППО – 853 (+0);
- літаків – 359 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11167 (+8);
- крилаті ракети – 2296 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18991 (+24);
- спеціальна техніка – 2337 (+12)
Втрати росіян на 17 червня / Фото Генштаб
Нещодавно Сили оборони завдали груповий удар по ЗРК в Криму. Вночі 12 червня Сили оборони знищили два російські зенітно-ракетні комплекси С-300 в тимчасово окупованому Криму, а також уразили ЗРК С-400.
10 червня, за твердженням Генштабу, захисники уразили російський зенітний ракетний дивізіон С-400 у Джанкої.