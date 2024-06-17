Несмотря на преобладающую численность врага, нашим защитникам удается не только останавливать его наступательные действия, но и самим продвигаться вперед. Так, недавно они выбили россиян с позиций в Серебрянском лесничестве.

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Потери оккупантов

Кроме колоссальной цифры ликвидированных и раненых оккупантов, поражает также количество уничтоженных танков – это почти 8000 тысяч единиц с начала полномасштабного вторжения. Кроме того, противник лишился почти 14 тысяч артиллерийских систем, более 300 самолетов. Не только на земле, но и на море Силы обороны уничтожают оккупантов. С первого дня российской агрессии враг потерял 28 кораблей и одну подводную лодку.

Как изменились потери россиян за сутки

За минувшие сутки украинские военные "минусировали" 1080 оккупантов, 2 танка, 14 артиллерийских систем, 18 боевых бронированных машин.

личного состава – около 527390 (+1080) человек;

танков – 7958 (+2);

боевых бронированных машин – 15 287 (+18);

артиллерийских систем – 13927 (+14);

РСЗО – 1104 (+0);

средства ПВО – 853 (+0);

самолетов – 359 (+0);

вертолетов – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11167 (+8);

крылатые ракеты – 2296 (+0),

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 18 991 (+24);

специальная техника – 2337 (+12)

Потери россиян на 17 июня / Фото Генштаб

Недавно Силы обороны нанесли групповой удар по ЗРК в Крыму. Ночью 12 июня Силы обороны уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса С-300 во временно оккупированном Крыму, а также поразили ЗРК С-400.

10 июня, по утверждению Генштаба, защитники поразили российский зенитный ракетный дивизион С-400 в Джанкое.